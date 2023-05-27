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Malatya'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

Malatya'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

Otomobil Haberleri

Malatya-Elazığ karayolu Çamurlu Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan otomobilin motor kısmından alev alan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan olmadı.

Malatya'da seyir halinde motor kısmından alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, 21.20 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çamurlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Elazığ istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Tragger Malatya Elazığ Otomobil Haberler

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