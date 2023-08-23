Malatya'da Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve yaralananlar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan A. K. idaresindeki 44 AAE 802 plakalı araç ile H. P. yönetimindeki 44 FF 719 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada A.K.,T.K.,Y.E.K.,Y.K.K., Y.K. ile A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA