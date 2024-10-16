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Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi?

Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi?
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Malatya'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Malatya'da okulların tatil olup olmadığı ve kaç gün tatil edildiği konusunda merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Malatya'da, meydana gelen deprem nedeniyle okulların tatil olup olmadığı büyük bir merak konusu oldu. Veliler ve öğrenciler, eğitim hayatlarına devam edebilecekleri gün sayısını öğrenmek için güncel bilgileri araştırıyor. Peki, Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi? İşte detaylar...

MALATYA'DA DEPREM

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen büyük bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) verirlerine göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 10.46'da kaydedilen sarsıntı yerin 10.07 kilometre derinliğinde oluştu.

Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi?

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya Valisi Seddar Yavuz, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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