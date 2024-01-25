Malatya'da deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Malatya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ayrıntılar geliyor. Depremin detaylarının açıklanmasının ardından haberimiz güncellenecektir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken deprem yerin 13.93 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 5.2 büyüklüğündeki deprem saat 16.04'te meydana geldi.

MALATYA DEPREM ŞİDDETİ NE KADAR?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Buna göre Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki deprem şiddeti AFAD tarafından 5.2 büyüklüğünde ölçülmüştür.

"AN İTİBARİ İLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçülürken sosyal medya hesabından son durumu aktaran Yerlikaya, "#Malatya #Battalgazi'de5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

VALİ YAZICI: SAHADA KONTROLLER SÜRÜYOR

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor" diye konuştu.