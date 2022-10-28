Malatya'da deprem mi oldu? Malatya depremi nerede oldu? 28 Ekim Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Vatandaşlar ise Malatya'da deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Malatya depremi nerede oldu? 28 Ekim Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte detaylar...