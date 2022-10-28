Malatya'da deprem mi oldu? Malatya depremi nerede oldu? 28 Ekim Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
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Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Vatandaşlar ise Malatya'da deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Malatya depremi nerede oldu? 28 Ekim Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte detaylar...
Malatya'da deprem mi oldu? sorusu 28 Ekim tarihinde hissedilen sarsıntının ardından merak edildi. Vatandaşı korkutan sarsıntının ardından Malatya'da deprem mi oldu? sorusu merak edildi. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Malatya depremi nerede oldu? 28 Ekim Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...
MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4.1 şiddetin deprem meydana geldi. Yerin 5 km altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
MALATYA DEPREMİ NEREDE OLDU?
Malatya'da 4.1 şiddetinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin nerede meydana geldiğini araştırıyor. Deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana geldi.