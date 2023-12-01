AFAD ve Kandilli verilerine göre Malatya'da deprem mi oldu? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Zaman zaman meydana gelen sarsıntılar vatandaşları korku ve paniğe sürükleyebilmekte. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya'da deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Malatya'da deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika Malatya deprem haberleri!

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı bölgede panik yaratırken Malatya'da geçtiğimiz hafta da 5.2 ve 4.7 şiddetinde depremler olmuştu. Malatya'da yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen 4.8'lik deprem, bölgede kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.