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Malatya'da bina mı çöktü? Malatya'da bina neden ve nerede çöktü?

Malatya'da bina mı çöktü? Malatya'da bina neden ve nerede çöktü?

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da ağır hasarlı olduğu öğrenilen Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Otçu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir bina çöktü. Peki Malatya'da bina mı çöktü? Malatya'da bina neden ve nerede çöktü?

Son Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri enkaz altındaSon Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri enkaz altında

Malatya'da bina mı çöktü? Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da ağır hasarlı olduğu öğrenilen Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Otçu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir bina çöktü. Peki Malatya'da bina mı çöktü? Malatya'da bina neden ve nerede çöktü? Detaylar...

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıktığı Malatya'da 4 katlı hasarlı bir bina kendiliğinden çöktü. Olaydan önce hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden 3'ü enkazdan kendi imkanlarıyla çıkabildi. Enkaz altında kalan ve canlı olduğu öğrenilen Oktay Gücü isimli vatandaşı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Otçu Sokak'ta bulunan binanın enkazında Oktay Gücü (29) adlı bir kişinin kaldığı öğrenildi. Enkazda kalan genç için itfaiye ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Gücü'nün canlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Malatya'da bina mı çöktü? Malatya'da bina neden ve nerede çöktü?

Binanın çökmeden önce 4 kişinin hurda toplamak için binaya girdiği, o esnada çöktüğü öğrenildi. 3 kişinin enkazdan kendi imkanlarıyla sağ salim binadan çıkabildiği, Oktay Gücü'nün ise göçük altında kaldığı belirtildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Malatya 3. Sayfa Gündem Haberler

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