Malatya'da 736 deprem konutu aralık ayında teslim edilecek

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde yapımı süren 3. etaptaki 736 deprem konutunun, aralık ayında teslim edeceği bildirildi.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6 Şubat depremlerin ardından depremzedeler için TOKİ tarafından inşaatına başlanan İkizce Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının 3. etabında yer alan 736 konutluk şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Mart ayında inşaatına başlanan toplam 8 bin 799 deprem konutunun yer aldığı konutların üçüncü etabındaki binaların, depremzedelere teslim edilmesi için çalışmalara hız verildi.

736 konutun bulunduğu 3. etapta incelemelerde bulunan Çınar, şantiye şefi ve inşaat mühendisleriyle toplantı yaparak konutların son durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Çınar, 736 konutun yapılacak kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Konutların hızla tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Çınar, şöyle devam etti:

"Konutların 3. etabındaki binaların kaba inşaatı, dış cepheleri, iç imalatlar ve tefrişatı büyük oranda toparlandı. Çevre düzenlemesi, altyapı çalışmaları ve site içi yollarla ilgili çalışmalar yapılırken diğer taraftan elektrik, doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyonla ilgili altyapı çalışmaları da devam ediyor. TOKİ yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde aralık ayında yapılacak kura çekimiyle hak sahiplerine buradaki konutların teslim edileceğinin bilgisini aldık. Depremzede ailelerimizin taşınmasıyla buradaki sosyal yaşam hareketlenecek. Şu anda herhangi bir sıkıntı veya aksama yoktur, her şey planlandığı gibi ilerliyor. Herhangi bir sıkıntı olmadığı takdirde bu yılın sonlarına doğru burası hak sahiplerine teslim edilecek. Vatandaşlarımızı kış ayında sıcak yuvalarına kavuşturmuş olacağız."