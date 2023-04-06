Malatya belediye başkanı olarak bilinmekte olan Selahattin Gürkan'ın hangi partiden Malatya belediye başkanı adayı olduğu merak edilmekte ve internet üzerinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer almakta. Peki, Malatya belediye başkanı hangi partiden? Selahattin Gürkan Malatya belediye başkanı hangi partiden aday oldu?

Malatya'da 2019 Türkiye yerel seçimlerine göre Malatya belediye başkanı hangi partiden? Sorusu gündemde yer almakta ve birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor. Malatya'da 2019 Türkiye yerel seçimlerinde göreve gelen Selahattin Gürkan hakkında birçok detay da merak konusu oluyor. Peki, Malatya belediye başkanı hangi partiden? Selahattin Gürkan Malatya belediye başkanı hangi partiden aday oldu?

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

YSK tarafından sağlanmakta olan resmi verilere göre Malatya'da 2019 Türkiye yerel seçimlerine göre Malatya belediye başkanı %68,4 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Selahattin Gürkan seçilmiştir. Yerine gelmekte olduğu isim ise Hacı Uğur Polat'dır.Hacı Uğur Polat'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçilen bir diğer isimdir.