Üye Girişi
Haberi Paylaş
Malatya belediye başkanı hangi partiden? Selahattin Gürkan Malatya belediye başkanı hangi partiden aday oldu?

Malatya belediye başkanı hangi partiden? Selahattin Gürkan Malatya belediye başkanı hangi partiden aday oldu?

Gündem Haberleri

Malatya belediye başkanı olarak bilinmekte olan Selahattin Gürkan'ın hangi partiden Malatya belediye başkanı adayı olduğu merak edilmekte ve internet üzerinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer almakta. Peki, Malatya belediye başkanı hangi partiden? Selahattin Gürkan Malatya belediye başkanı hangi partiden aday oldu?

Depremzede ağabeyi Ramazan davulu çalıyor, kardeşi ilahilerle eşlik ediyorDepremzede ağabeyi Ramazan davulu çalıyor, kardeşi ilahilerle eşlik ediyor
DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞAN BELEDİYE PERSONELİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 19 YARALI  (YENİDEN)DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞAN BELEDİYE PERSONELİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 19 YARALI  (YENİDEN)
Deprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralıDeprem bölgesinden dönen belediye personellerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Malatya'da 2019 Türkiye yerel seçimlerine göre Malatya belediye başkanı hangi partiden? Sorusu gündemde yer almakta ve birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor. Malatya'da 2019 Türkiye yerel seçimlerinde göreve gelen Selahattin Gürkan hakkında birçok detay da merak konusu oluyor. Peki, Malatya belediye başkanı hangi partiden? Selahattin Gürkan Malatya belediye başkanı hangi partiden aday oldu?

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

YSK tarafından sağlanmakta olan resmi verilere göre Malatya'da 2019 Türkiye yerel seçimlerine göre Malatya belediye başkanı %68,4 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Selahattin Gürkan seçilmiştir. Yerine gelmekte olduğu isim ise Hacı Uğur Polat'dır.Hacı Uğur Polat'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçilen bir diğer isimdir.

Malatya belediye başkanı hangi partiden? Selahattin Gürkan Malatya belediye başkanı hangi partiden aday oldu?

Seçim Sonuçları

Malatya Seçim Sonuçları
Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Malatya Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title