Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Güncelleme:
Şanlıurfa'da aynı iş yerinde çalıştığı çırak tarafından makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin babası "Hayatımda ilk kez emniyet gördüm. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hala olayın şokundayız. Dün gizlilik kararı elimize ulaştı. Biz talep etmedik" ifadelerini kullandı. Olayın bir cinayet olduğunu belirten baba Kendirci "Bu basıncın ne kadar etkili olduğunu biliyordu. Çocuğumuz çok saygılıydı sessiz bir çocuktu" dedi.

  • 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir mobilya atölyesinde kompresörle makatına hava basılarak öldürüldü.
  • Olayla ilgili soruşturmaya gizlilik kararı getirildi ve aile bu kararı talep etmediğini belirtti.
  • Muhammed Kendirci, olaydan 5 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basıldığı için hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin babası, gazeteci Rojda Altıntaş'a konuştu.

Baba Kendirci "Hayatımda ilk kez emniyet gördüm. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hala olayın şokundayız. Dün gizlilik kararı elimize ulaştı. Biz talep etmedik" dedi.

"OĞLUM ÇOK EFENDİYDİ"

Kendirci sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu basıncın ne kadar etkili olduğunu biliyordu. Bu bir cinayettir. Çocuğumuz çok saygılıydı sessiz bir çocuktu. Oğlum çok efendiydi."

"ELLERİ, KOLLARI TUTULARAK..."

Kan donduran olayın ardından Kendirci ailesi dün de bir yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı; "Bilindiği üzere 14.11.2025 günü ilçemiz Bozova'da, biricik oğlumuz Muhammed, eğitim gördüğü 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin staj öğrencisi olarak gönderildiği ve mobilyacılık eğitimi aldığı atölyede elleri kolları hareket etmeyecek şekilde tutularak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak atölye çalışanı ya da çalışanları tarafından kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilip öldürülmüştür. İç organları işlevsiz bırakılan 15 yaşındaki yavrumuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiştir.

"DELİL YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Bugüne kadar hiç görülmemiş ve duyulmamış böyle bir işkenceyle işlenen cinayeti gerçekleştirip adli makamları 'şaka yapmıştık' ifadesiyle yanlış bilgilendirip firar ederek adaletin elinden kurtulabileceğini zanneden fail ile çocuğumuzun ilk kaldırıldığı Bozova Enver Yıldırım Hastanesi'nde pantolonunun temizlikçiler tarafından çöpe atıldığını beyan ederek delilleri yok etmeye çalışanlar ve de bu cinayete doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tespit edilecek olan kim varsa hak ettiği cezayı alacaktır."

Haber YorumlarıOzdemir vahap:

Burada neyin gizliliği var ibretlik ceza gerekiyor böyle olayların önüne geçmek icin

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

aaah ahh gencler ah..m Cem Yilmaz in bir skeci vardi... derdi ki; "Canimiz sikildi ne yapacagimizi bilemiyoruz, ne yapalim? G.tumuze buzlu badem sokalim..." Boyle bir merak yuzunden yaptiysaniz yazik olmus...

Haber YorumlarıSait Paşa:

Bilale hava bassalardı kanun nasıl işlerdi tahmin edebiliyorum ama garibanların ki hep öbür dünyaya kalır.

Haber YorumlarıFerhat Soylu:

Bence o kadar da umutlu olma. Sonuçta burası Türkiye. Bulaşık suyundan yapılan kahve yüzünden komalık olan kız şu an ölümle pençeleşirken bunu yapanlar nasıl ki hiçbir şey olmamış gibi şu an aramızda geziyor ise, senin oğlunu öldürenler de gayet tabi serbest kalabilir. Bence adaletten hukuktan hakimden savcıdan fazla bir şey bekleme. Gücün varsa kendi adaletini kendin halletmeye bak benden sana tavsiye.

Haber Yorumlarıbekir yapici:

farkindaysaniz artik ülkede adeta her seyde gizlilik karari aliniyor Türkiye halkini ilgilendiren sözde baris ve kardeslik komisyonundaki konusmalarada gizlilik karari alindi mahkemelerde ayni sekilde neden korkuluyor neden milletin haber alma özgürlügü kisitlaniyor anlayan bilen varsa belirtsin bizde aydinlanalim misal bu hava basma olayi bile yasakli niye?

