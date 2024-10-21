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Mahmut Çorumlu kimdir? Eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu kaç yaşında, nereli?

Mahmut Çorumlu kimdir? Eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu kaç yaşında, nereli?
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Eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Çorumlu'nun kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu konuları merak konusu oldu. Mahmut Çorumlu'nun geçmişi ve biyografisi hakkında detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.

Eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu hakkında merak edilenler kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Çorumlu'nun kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi sorular sıkça araştırılıyor. Mahmut Çorumlu'nun kariyerine, geçmişine ve biyografisine dair detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Mahmut Çorumlu kimdir? Eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MAHMUT ÇORUMLU KİMDİR?

Mahmut Çorumlu, 1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı.

Sırasıyla Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Daire Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı. 2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler) barış gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı.2017 yılında "İstihbarat ve Karşı İstihbarat Hizmetlerinin Arasındaki İlişkiler" konulu çalışması ile tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 2016 yılı Ekim ayından 2019 Eylül ayına kadar görevini Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak yerine getirdi.

2019 Eylül ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanan Sayın Mahmut ÇORUMLU iyi derecede Fransızca bilmekte, evli ve iki çocuk babasıdır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Mahmut Çorumlu kimdir? Eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu kaç yaşında, nereli?

FETÖ ELEBAŞININ ÖLÜMÜ SONRASINDA ÇORUMLU NE DEDİ?

Resmi X hesabından bir paylaşımda bulunan Çorumlu "Kumpaslar ve iftiralarla karartılan hayatlar, soru çalmalar, devlete sızmalar ve sonuç olarak hakkı yenen mağdur edilen milyonlarca insan… Heder edilen bir nesil… Yüce Türk Devleti'ne ve Türk Milleti'ne kastedilerek darbe teşebbüsü…Yabancı istihbarat örgütlerinin maşası olmak.. Neymiş; her faydalı şey hayırlı demek değilmiş. Neymiş; Yüce Türk devletine ve Türk Milletine niyeti bozanın sonu hazin olurmuş. 15 Temmuz şehitlerimize rahmet diliyorum.

Mahmut Çorumlu kimdir? Eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Mahmut Çorumlu

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