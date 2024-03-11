Mahmut Celal Ünsal kimdir? Memleket Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Mahmut Celal Ünsal kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı ise Mahmut Celal Ünsal oldu. Mahmut Celal Ünsal kimdir? Mahmut Celal Ünsal nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MAHMUT CELAL ÜNSAL KİMDİR?

Mahmut Celal Ünsal, 1963 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğmuştur ve ilkokuldan liseye kadar eğitimini burada tamamlamıştır. 1983 yılında ticaret hayatına atılmış olan Ünsal, farklı sektörlerde faaliyet göstermiştir. Siyasete olan ilgisi ise uzun yıllardır devam etmiş ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinde etkin rol oynamıştır.