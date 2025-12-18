Haberler

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, mevzuattan kaldırılan andın okunmasına katılan teğmen M.T. hakkında, "emre itaatsizlik"ten verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, andın okunmaması yönündeki emrin önceden ve açık biçimde tebliğ edildiğini, buna rağmen eylemin planlı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

  • Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mevzuattan kaldırılan andı okuyan teğmene verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
  • Teğmenlerin tören provaları sırasında programda bulunmayan ve mevzuattan kaldırılan andı okuma talepleri reddedilmişti.
  • Mahkeme, astların kendilerine verilen emirleri yerine getirmek zorunda olduğunu ve emre itaatsizliğin disiplinsizlik oluşturduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıçlı yemin törenine katılan 5 teğmene, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası verirken pek çok teğmen hakkında da "emre itaatsizlik"ten disiplin cezası vermişti.

Disiplin cezası alan teğmen M.T, "hukuka aykırı olduğu, emre itaatsizlik disiplinsizliğinin maddi ve manevi unsurlarının mevcut olmadığı, provalar esnasında sözlü, yazılı veya sair surette bahsi geçen andın okunmaması yönünde herhangi bir emir verilmediği, 'emre itaatsizlik' fiilinin yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçeleriyle verilen "bir gün hizmet yerini terk etmeme" cezasının iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

HUKUKA UYGUN BULUNDU

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mevzuattan kaldırılan andın okunmasına katılan teğmene, "emre itaatsizlik"ten verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

"ASTLAR KENDİLERİNE VERİLEN EMİRLERİ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA"

Mahkemenin kararında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temelinin disiplin olduğu, disiplinin muhafazası için idari tedbirlerin alınması gerektiği belirtilerek, "Astların kendilerine verilen emirleri yerine getirmek zorunda oldukları, aksi bir durumun disiplinsizlik olduğu ve disiplinsizliğin işlenen eylemin karşılığı olan disiplin cezası gerektirdiği, verilen emirlerinin gereğinin yerine getirilmemesinin de hizmet yerini terk etmeme cezası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır" denildi.

BAŞVURULARI REDDEDİLMİŞ

Ayrıca teğmenlerin tören provalarının başladığı 13 Ağustos 2024 tarihinden itibaren çeşitli zamanlarda MSÜ KHO Öğrenci Alay Komutanlığı ile MSÜ KHO Dekanlığına başvuruda bulunarak, programda bulunmayan ve mevzuattan kaldırılan andı tören esnasında okumak ve vefat eden devre arkadaşlarını anmak için tören konuşmasında değişiklik yapılmasını talep ettikleri, Bölük komutanları ve farklı makamlara birden fazla başvuruda bulundukları, sonuç olarak bu başvuruların reddedildiği kaydedildi.

"DİSİPLİNSİZLİK" VURGUSU

Kararda, 20 Ağustos 2024 tarihindeki tören provaları nedeniyle yapılan tabur içtimasında, tüm personelin yönergeye uyması gerektiği, yönergede belirtilen metnin dışına çıkılmasının mümkün olmadığı ve farklı bir yemin metninin okunamayacağı hususunun topluca ses yayın sisteminden teğmenlere tebliğ edildiği belirtilerek, "Buna rağmen daha önceden planlanması suretiyle 30 Ağustos 2024 günü icra edilen teğmenlerin geleneksel kılıç çatma faaliyetinde programda bulunmayan ve mevzuattan kaldırılan andın okunmasının, yukarıda ayrıntısına yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca disiplinsizlik eylemini oluşturduğu şüphesizdir" değerlendirmesi yapıldı.

Disiplin cezasının iptali istemi kabul edilmeyen teğmen, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin bu kararını istinafa taşıyabilecek.

Kaynak: ANKA / Hukuk
Haberler.com
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıSelim K:

Konu Atatürk gençler Atatürk’ün yolunda oldukları için bu ceza

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme79
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPole star:

Dedi sümsüğün önde gideni

yanıt2
yanıt4
Haber YorumlarıMihrali:

saçmalamışsın

yanıt0
yanıt4
Haber YorumlarıKara Murat:

Kafa kıt olunca laf kar etmiyor.

yanıt0
yanıt4
Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Buradaki begeniden Türklerin azınlık olduğu açıkça belli oldu yazıklar olsun ne kadar çok yabancı varmış maskeli

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Ne mutlu Türküm demek suç oldu bu ülkede

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme68
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Baba:

Türk düşmanı Akp ve sümsük seçmeni

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

kapılar bir bir kapanıyor burası askeriyedir sıradan okul değil herşey kurallara bağlı beğenmeyen başka yerde okur

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Eski askeriyeyi yirmi yıl sonra çok arayacaksın makarnacı

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıyusuf:

bunları ihraç edenler teröristleri devlet memuru yapacak vaybeeee

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla

Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

