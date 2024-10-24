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Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı?

Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı?
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Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nasıl kaza yaptı? Son durum nedir?

Mahinur Özdemir Göktaş kaza mı yaptı ve son durumu nedir merak ediliyor. Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir...

BAKAN MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Cami'deki cenaze törenine katıldı.

İÇİNDE BULUNDUĞU ARAÇ KAZA YAPTI

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracın karıştığı kazada Bakan Göktaş'ın durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Haberler.com Özel Soğuk Haber Etimesgut Politika 3-sayfa Eryaman Ankara Gündem Yaşam

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