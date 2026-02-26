Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar "Ramazan'da olacak iş mi?" deyip karakola koştu
Isparta'da bir parkta kaydedilen görüntüler büyük tepki çekti. Mahalle muhtarı polis merkezine başvurarak inceleme başlatılmasını ve denetimlerin artırılmasını istedi.
- Isparta'da bir parkta bazı gençlerin uygunsuz hareketler sergilediği görüntüler çekildi.
- Anadolu Mahallesi Muhtarı, parkta toplum ahlakına ve kamu düzenine aykırı davranışlar olduğu şikayetleri üzerine Isparta Sanayi Polis Merkezi Amirliği'ne resmi başvuruda bulundu.
- Muhtarın başvurusunda olayın araştırılması, sorumluların tespiti, yasal işlem uygulanması ve parkta denetimlerin artırılması talep edildi.
Isparta'da çekilen görüntüler kamuoyunda tepki topladı. Kayıtlarda bazı gençlerin parkta çevrede bulunan vatandaşlara aldırış etmeden uygunsuz hareketler sergilediği görüldü.
MUHTAR RESMİ BAŞVURU YAPTI
Anadolu Mahallesi Muhtarı, olayla ilgili Isparta Sanayi Polis Merkezi Amirliği'ne resmi başvuruda bulundu. Muhtar, özellikle Ramazan ayında parkta toplum ahlakına ve kamu düzenine aykırı davranışlar sergilendiğine yönelik mahalle sakinlerinden şikayet aldığını belirtti.
İNCELEME VE DENETİM TALEBİ
Dilekçede, olayın araştırılması, sorumluların tespit edilmesi ve mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin uygulanması talep edildi. Ayrıca benzer olayların tekrar yaşanmaması için parkta denetimlerin artırılması istendi. Yetkililerin başvuru üzerine değerlendirme yapması bekleniyor.