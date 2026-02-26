Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Isparta'da çekilen görüntüler kamuoyunda tepki topladı. Kayıtlarda bazı gençlerin parkta çevrede bulunan vatandaşlara aldırış etmeden uygunsuz hareketler sergilediği görüldü.

MUHTAR RESMİ BAŞVURU YAPTI

Anadolu Mahallesi Muhtarı, olayla ilgili Isparta Sanayi Polis Merkezi Amirliği'ne resmi başvuruda bulundu. Muhtar, özellikle Ramazan ayında parkta toplum ahlakına ve kamu düzenine aykırı davranışlar sergilendiğine yönelik mahalle sakinlerinden şikayet aldığını belirtti.

İNCELEME VE DENETİM TALEBİ

Dilekçede, olayın araştırılması, sorumluların tespit edilmesi ve mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin uygulanması talep edildi. Ayrıca benzer olayların tekrar yaşanmaması için parkta denetimlerin artırılması istendi. Yetkililerin başvuru üzerine değerlendirme yapması bekleniyor.

