Mağazaları 5G çağına uygun şekilde yeniledi, şimdi de cihazları ‘beş’leyecek Turkcell’den 5G uyumlu cihazlarda dev kampanya

27 Nisan itibarıyla belirli Samsung Galaxy modelleri de yüzde 50’ye varan indirimler ve peşin fiyatına 3 taksit seçeneğiyle vitrinlerde yerini alacak. Ayrıca Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno markalarının farklı modelleri de aynı tarihte peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla satışa çıkacak.

Türkiye’nin 5G dönüşümüne öncülük eden Turkcell, 5G erişimini yurt çapında yaygınlaştıracak cihaz kampanyalarına devam ediyor. Başta iPhone ve Samsung olmak üzere farklı marka ve modelde 5G uyumlu cihazlar, avantajlı ödeme seçenekleri ve peşin fiyatına taksit imkanıyla Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuluyor. Taksit seçeneklerinden, yalnızca tüketici kredisi ile alım yapan bireysel Turkcell müşterileri faydalanabiliyor.

“Mağazaları yeniledik, şimdi de her bütçeye uygun 5G uyumlu cihazı müşterilerimizle buluşturuyoruz”

Turkcell’in 5G teknolojisini bütüncül bir ekosistem olarak gördüğüne değinen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, bu çerçevede ilk olarak Turkcell mağazalarını yenilediklerini belirtti.

Özdal; “Turkcell olarak önceliğimiz, 5G erişimini yurt çapında yaygınlaştırmak ve 5G dönüşümüne hız kazandırmak. Bu anlayışla mağazalarımızın fiziksel ve dijital altyapısını da 5G çağına uygun şekilde yeniledik. Şimdi de telefonları ‘beş’liyoruz. Her bütçeye uygun farklı marka ve model 5G uyumlu cihazları, avantajlı finansman çözümleriyle mağazalarımızda ve Pasaj’da müşterilerimizle buluşturuyoruz. Hedefimiz, yenilenen mağazalarımız, güçlü altyapımız ve teknolojimizle ‘Turkcell gücünde 5G’yi tüm Türkiye’nin deneyimleyebilmesini sağlamak” dedi.