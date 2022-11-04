Mabel Matiz & Mert Demir Antidepresan şarkı sözleri! Mabel Matiz Antidepresan şarkı sözleri neler?

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MABEL MATİZ & MERT DEMİR ANTİDEPRESAN ŞARKI SÖZLERİ!

Bazen geceleri oturup ağlıyorum.

Yorganın içine girip karalar bağlıyorum.

En yakın dostum şişelerin dibi.

Onun da 1 sonu var. Tıpkı senin gibi.

Bitmesin istedim uğraştım deli gibi.

Hâlâ son 1 sözüm var. Dinlersin beni dimi?

Gitme burdan. Sen olmadan ben asla yaşayamam.

Kesmiyor ne ilaç, ne antidepresan.

Çözemedim valla çok enteresan.

Kafayı yiyorum.