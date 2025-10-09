Lvbel C5'in klibindeki bıçaklama sahnesi neden tartışılıyor? Lvbel C5, Alizade ve AKDO'nun yeni şarkı klibi!

"Kahpe" şarkısının klibinde, 0:27 ile 0:32 saniyeleri arasında bir bıçaklama sahnesi yer almaktadır. Bu sahne, izleyiciler tarafından şiddet içerikli bir görüntü olarak algılanmış ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır. Söz konusu sahne, klibin genel atmosferine hizmet etmek amacıyla mı yoksa şiddet temalı bir mesaj vermek amacıyla mı kullanıldığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Peki, Lvbel C5'in klibindeki bıçaklama sahnesi neden tartışılıyor? Detaylar haberimizde...

KAHPE KLİBİNDEKİ BIÇAKLAMA SAHNESİ

Klibin yayımlanmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, bıçaklama sahnesi ve şarkının sözlerini eleştirerek, gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtmiştir. Özellikle 0:27 ile 0:32 saniyeleri arasında yer alan bıçaklama sahnesi, izleyiciler tarafından şiddet içerikli bir görüntü olarak algılanmış ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır. Bazı kullanıcılar, bu tür içeriklerin gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ve şiddeti normalleştirebileceğini ifade etmiştir.

ŞARKI SÖZLERİNDEKİ ŞİDDET İMGELERİ

"Kahpe" şarkısının sözlerinde yer alan "wow, kahpe felek bana bir kere gülse" ve "değişmez insanlar dünya da dönse" gibi ifadeler, bazı dinleyiciler tarafından şiddet ve olumsuz duyguları çağrıştıran imgeler olarak yorumlanmıştır. Bu tür ifadelerin, özellikle genç dinleyiciler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve şiddeti normalleştirebileceği düşünülmektedir.

LVBEL C5 KİMDİR?

Lvbel C5, gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, 2001 doğumlu bir Türk rap sanatçısıdır. 2019 yılında müzik kariyerine adım atan sanatçı, 2021 yazında Batuflex ile birlikte yayımladıkları "Ralli" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. 2022 yılında "C5MODE" adlı albümünü çıkararak dinleyicileriyle buluşmuş ve rap müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Son dönemde "Hav Hav Hav" ve "Kahpe" gibi şarkılarıyla dikkat çeken Lvbel C5, müzik kariyerinde önemli bir noktaya ulaşmıştır.