Lütfü Savaş yeniden aday olacak mı? Lütfü Savaş hangi partiden aday?

Lütfü Savaş yeniden aday olacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere odaklandı. 6 Şubat'ın yıl dönümünde Hatay'daki anma töreninde istifa çağrılarının hedefi olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

LÜTFÜ SAVAŞ YENİDEN ADAY OLACAK MI?

çekilmeyeceğini belirterek "Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Bana karşı kumpas yapıldı. Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım" dedi. Savaş "Adaylığım devam ediyor ve biz kesin olarak kazanacağız. Genel başkanımla konuştum 'Adayımız Lütfü Savaş' dedi" ifadelerini kullandı. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, yeniden aday gösterilmesi üzerine büyük tepki toplamıştı. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleşen törenlerde de Savaş'a yönelik vatandaşlardan tepki gelmişti. Bunun üzerine CHP'nin, Savaş'ın adaylığını yeniden gündeme alacağı ifade edilmişti.