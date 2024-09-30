Lübnan ordusu var mı yok mu, güçlü mü? Lübnan ordusu neden karşılık vermiyor?

Lübnan ordusu güçlü mü? İsrail ve Hizbullah arasında yaşanan gerilim, Lübnan'ın güney sınırlarını yeniden hareketlendirdi. Bu gelişmeler, Lübnan ordusunun varlığı ve etkinliği konusunda yeni soru işaretlerine yol açtı. Halk arasında, Lübnan ordusunun neden İsrail'e karşılık vermediği ve gücünün ne ölçüde olduğu tartışılmaya başlandı. Peki, Lübnan ordusu gerçekten ne kadar güçlü ve sahadaki rolü nedir? Detaylar...

LÜBNAN ORDUSU VAR MI YOK MU?

Lübnan ordusu, resmi olarak Lübnan Silahlı Kuvvetleri (Lebanese Armed Forces - LAF) adıyla varlığını sürdürüyor. Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1943 yılından bu yana faaliyet gösteren ordu, birçok iç ve dış sorunla karşı karşıya kalmış durumda. Hizbullah gibi güçlü milis gruplarının varlığı, Lübnan ordusunun etkinliği üzerinde zaman zaman soru işaretlerine neden oluyor. Ancak Lübnan ordusu, ulusal güvenliği sağlamak ve sınırları korumakla yükümlü resmi bir askeri yapı olarak görev yapmaya devam ediyor.

LÜBNAN ORDUSU GÜCÜ

Lübnan ordusu, bölgedeki diğer ordularla karşılaştırıldığında daha mütevazı bir güce sahip. Envanterinde kara, hava ve deniz kuvvetleri bulunuyor ancak bu kuvvetler, sınırlı sayıda modern teçhizat ve silahla donatılmış durumda. ABD ve Fransa'dan sağlanan askeri yardımlar, Lübnan ordusunun kapasitesini artırma çabalarının bir parçası. Ancak Hizbullah'ın Lübnan içindeki etkinliği, ordunun tam bağımsız hareket etmesini zorlaştıran unsurlardan biri olarak görülüyor.

LÜBNAN ORDUSU KAÇ KİŞİ?

Lübnan Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yaklaşık 132 bin aktif asker bulunuyor. Bu askerler, çeşitli görev alanlarına yayılmış durumda ve özellikle ülkenin iç güvenliği konusunda önemli bir sorumluluk üstleniyorlar. Ancak ordunun yapısal zayıflıkları, büyük çaplı dış tehditlere karşı koyma kapasitesini sınırlıyor. Ayrıca ordu, ülkedeki farklı mezheplerden gelen askerlerden oluştuğu için iç dengeler gözetilerek hareket etmek zorunda kalıyor.

Lübnan Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'ı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvettir. Lübnan Kara Kuvvetleri, Lübnan Hava Kuvvetleri ve Lübnan Deniz Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşmaktadır.

Lübnan etkin asker sayısı: 132.000

Lübnan rezerve personel sayısı: 280.700

Lübnan Kara Kuvvetleri Envanteri

Tanklar: 295

Zırhlı Savaş Araçları: 3.796

Kundağı Motorlu Silahlar: 12

Çekili Topçular: 226

Çoklu Roketatarlar: 30

Lübnan Hava Kuvvetleri Envanteri

Toplam Uçaklar: 62

Av-Önleme Uçakları: 0

Nakliye Uçakları: 0

Eğitim Uçakları: 8

Helikopterler: 48

Saldırı Helikopterleri: 0

Lübnan Deniz Kuvvetleri Envanteri

Toplam Donanma Gücü: 57

Uçak Gemisi: 0

Destroyer: 0

Korvert: 0

Denizaltı: 0

Sahil Güvenlik Botu: 12

Mayın Gemileri: 0

LÜBNAN ORDUSU NEDEN KARŞILIK VERMİYOR?

Lübnan ordusunun İsrail'e yönelik bir saldırı karşısında neden aktif bir şekilde karşılık vermediği, ülkedeki siyasi ve askeri dengelerle yakından ilgili. Lübnan, 2006'dan bu yana İsrail'le doğrudan bir savaşa girmemiş durumda. Hizbullah, güney Lübnan'da etkili bir güç olarak öne çıkarken, Lübnan ordusu, iç güvenliği sağlamakla ve mezhepsel çatışmaları önlemekle meşgul. Lübnan ordusunun karşılık vermemesi, Hizbullah'ın güneydeki güçlü varlığı ve Lübnan'ın iç siyasi dengeleriyle açıklanıyor. Ordunun doğrudan müdahil olması, ülkenin iç istikrarını tehlikeye atabileceği için, devlet bu konuda temkinli davranıyor.

Bu yüzden, Lübnan ordusu resmi olarak sınırlarda konuşlanmış olsa da, doğrudan çatışmaya girmemek için stratejik bir tavır sergiliyor.