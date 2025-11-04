Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Haberler

Ünlü komedyen Louis C.K., 123 yıllık "Primrose Cottage" adlı malikanesini yalnızca 18 günde sattı. 4,35 milyon dolara (yaklaşık 153 milyon TL) elden çıkan tarihi evden yaklaşık 2 milyon dolar (70 milyon TL) kâr eden C.K., restorasyon çalışmalarıyla adeta geçmişe hayat verdi. Tarihi ev, bir dönem ABD Başkanı Theodore Roosevelt tarafından da yazlık olarak kullanılmıştı.

  • Louis C.K. New York'un Shelter Island bölgesindeki Primrose Cottage adlı malikanesini 4,35 milyon dolara sattı.
  • Louis C.K. malikaneyi 2014 yılında 2,44 milyon dolara satın almıştı ve satıştan yaklaşık 2 milyon dolar kar elde etti.
  • 1901 yılında inşa edilen malikane 5.000 metrekare alanda 6 yatak odası ve 5 banyo barındırıyor ve geçmişte ABD Başkanı Theodore Roosevelt ve yardımcısı William McKinley için başkanlık yazlık evi olarak kullanılmıştı.

Tartışmalı mizah tarzıyla tanınan komedyen Louis C.K., New York'un Shelter Island bölgesindeki "Primrose Cottage" adlı malikanesini geçtiğimiz ağustos ayında 4,3 milyon dolar (yaklaşık 151 milyon TL) fiyatla satışa çıkarmıştı. Ev yalnızca 18 gün içinde alıcı buldu ve 4,35 milyon dolara (yaklaşık 153 milyon TL) satıldı. Bölgedeki ortalama satış süresi 137 gün olduğu düşünüldüğünde, bu satış oldukça dikkat çekti.

2 MİLYON DOLAR (YAKLAŞIK 70 MİLYON TL) KAR ETTİ

Komedyen, söz konusu malikaneyi 2014 yılında 2,44 milyon dolara (yaklaşık 85 milyon TL) satın almıştı. Böylece yaklaşık 2 milyon dolarlık (yaklaşık 70 milyon TL) bir kazanç elde etti.

58 yaşındaki Louis C.K., yıllar içinde evde kapsamlı bir restorasyon ve koruma çalışması yürüttü. Evdeki orijinal ahşap işçiliğini, altı adet şömineyi ve tarihi dokuyu koruyarak adeta yeniden hayat verdi.

TARİH KOKAN BİR EV

1901 yılında inşa edilen İngiliz Tudor tarzındaki malikane, 5.000 metrekarelik alanda 6 yatak odası ve 5 banyo barındırıyor.

Ev, geçmişte ABD Başkanı Theodore Roosevelt ve yardımcısı William McKinley için bir başkanlık yazlık evi olarak da kullanılmıştı.

Ayrıca, "Peter Pan" oyununun yazarı J.M. Barrie'nin Amerika'daki ilk sahne denemesi de bu mülkte gerçekleştirilmişti.

