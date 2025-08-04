Lise yerleştirme sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Lise yerleştirme sonuçları açıklandı mı sorusu kadar, bu sonuçlara nasıl ulaşılacağı da büyük önem taşıyor. Özellikle "Lgs tercih sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun cevabı, MEB'in resmi açıklamalarıyla birlikte netleşti. Sonuçlar ilan edildiği anda adaylar, dijital platformlar üzerinden kolayca erişim sağlayabilecek. Peki, Lise yerleştirme sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! LGS tercih sonuçları meb.gov.tr'den nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 LGS yerleştirme takvimine göre lise yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların 4 Ağustos 2025 sabah saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir sorusu için MEB resmi internet sitesi olan meb.gov.tr, ana sorgulama adresi olarak öne çıkıyor. Adaylar bu sayfada yer alacak "2025 LGS Yerleştirme Sonuçları" bağlantısına tıklayarak T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını görüntüleyebilecek.