Lise nakil başvurusu nasıl yapılır? 2025 nakil tercihleri hangi tarihlerde alınacak? Adım adım nakil başvurusu!

2025 LGS takvimine göre nakil tercihleri iki aşamada alınacak. Bu nedenle "2025 nakil tercihleri hangi tarihlerde alınacak?" sorusu gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, nakil süreci için hem tarihleri hem de başvuru adımlarını net şekilde duyurdu. Öğrencilerin liseye geçiş sürecinde ikinci bir şans niteliği taşıyan bu dönem, tercihlerini yeniden gözden geçirmek isteyenler için büyük fırsat sunuyor. "Lise nakil başvurusu nasıl yapılır?" ve "2025 nakil tercihleri hangi tarihlerde alınacak?" sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor.

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Öğrenciler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ya da e-Devlet üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilir. Nakil sürecinde her öğrenci merkezi yerleştirme için en fazla 3 okul, yerel yerleştirme için 3 okul ve pansiyonlu okul tercihi için de 3 okul seçebilir.

2025 LİSE NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 yılı LGS yerleştirme takvimine göre, 1. nakil tercih başvuruları 4–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında, 2. nakil başvuruları ise 8–12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte hem merkezi sınav puanı ile hem de yerel yerleştirme kapsamında nakil tercihi yapılabilecek.

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adım adım lise nakil başvurusu şu şekilde:

Öğrenci veya veli, e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapar. "Tercih Başvuru İşlemleri" bölümünden "Yerleştirmeye Esas Nakil Tercihi" ekranına ulaşılır. İlgili tercih türü (merkezi, yerel, pansiyonlu) seçilerek listeden uygun okullar belirlenir. Tercihler yapıldıktan sonra başvuru, okul müdürlüğü tarafından sistem üzerinden onaylanır.

Lise nakil tercihleri, sadece boş kontenjan bulunan okullara yapılabilir. MEB, her nakil dönemi öncesinde hangi lisede kaç boş kontenjan bulunduğunu ilan edecek. Bu sayede öğrenciler, stratejik tercihler yaparak istedikleri okula geçiş fırsatı yakalayabilir.