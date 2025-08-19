Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2025–2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için lise kayıt süreci, tercih, yerleştirme ve nakil dönemlerinin ardından başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre kayıtların, yerleştirme sonuçları tamamlandıktan hemen sonra başlaması planlanıyor. Peki, 2025 lise kayıt tarihleri hangi gün? Lise kayıtları nasıl yapılacak ve hangi belgeler gerekli olacak? İşte tüm ayrıntılar…

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılı için lise kayıtları, 22 Ağustos'tan itibaren başlayacak ve 8 Eylül'de okullar açılmadan önce tamamlanacak.

LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGLER

Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi

İkametgâh belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf

Sağlık raporu (gerektiğinde)

Okulun özel taleplerine göre ek belgeler

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin kayıtları otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak, ancak velilerin belgeleri zamanında teslim etmesi gerekiyor. Velilerin lise kayıt sürecini yakından takip etmesi, öğrencilerin eğitim hayatına sorunsuz başlaması için büyük önem taşıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre, tüm kademelerde ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenecek uyum haftası, 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.