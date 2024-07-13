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Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2024 LGS nakiller ne zaman açıklanacak, ne zaman başlıyor?

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Yüz binlerce öğrencinin girdiği LGS sınavı sonuçları açıklandı. Bununla birlikte lise kayıtları ne zaman başlıyor ve 2024 LGS nakiller ne zaman açıklanacak, ne zaman başlıyor soruları gündeme geliyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2024 LGS nakiller ne zaman açıklanacak, ne zaman başlıyor?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek" dedi. Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2024 LGS nakiller ne zaman açıklanacak, ne zaman başlıyor? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2024 LGS nakiller ne zaman açıklanacak, ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da duyurulacak.

Ancak, açık liseler ve yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden okulların kayıtları otomatik olarak gerçekleşmemektedir.

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Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2024 LGS nakiller ne zaman açıklanacak, ne zaman başlıyor?

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TARİHLERİ NE ZAMAN?

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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