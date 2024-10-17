Liam Payne ne zaman ve nasıl öldü?

Ünlü müzik sanatçısı Liam Payne'ın ölümü, hayranları ve kamuoyunda büyük bir merak konusu oldu. Payne'ın ölümüne ilişkin detaylar ve ortaya atılan iddiaların doğruluğu araştırılmaya devam ediyor. Peki, Liam Payne ne zaman ve nasıl hayatını kaybetti? İşte ölümüne dair merak edilen tüm bilgiler...

LIAM PAYNE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Eski One Direction üyesi Liam Payne, Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşında olduğu bildirilen Payne'in ölüm haberi, polis tarafından doğrulandı. Olay, Palermo semtindeki Costa Rica Caddesi üzerinde bulunan bir otelde Çarşamba günü gerçekleşti.

LIAM PAYNE NASIL ÖLDÜ?

CNN'e verilen polis açıklamasına göre, Buenos Aires polisi Çarşamba öğleden sonra 14B Polis Karakolu'na gelen bir 911 çağrısıyla harekete geçti. İhbar, uyuşturucu veya alkolün etkisi altında olduğu düşünülen saldırgan bir adam hakkında yapıldı. Polisin otele gelmesi üzerine yaşanan trajedinin ardından, bu kişinin Payne olup olmadığı açıklamada netleştirilmedi. Olaydan kısa süre önce, Payne'in Arjantin'de eski grup arkadaşı Niall Horan'ın 2 Ekim'deki konserine katıldığına dair sosyal medyada görüntüler paylaşılmıştı.

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