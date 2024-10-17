Üye Girişi
Haberler

Liam Payne ne zaman ve nasıl öldü?

Liam Payne ne zaman ve nasıl öldü?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü müzik sanatçısı Liam Payne'ın ölümüne dair detaylar merak konusu oldu. Payne'ın ölümüne ilişkin bilgi ve iddiaların doğruluğu araştırılıyor. Peki, Liam Payne ne zaman ve nasıl öldü?

Ünlü müzik sanatçısı Liam Payne'ın ölümü, hayranları ve kamuoyunda büyük bir merak konusu oldu. Payne'ın ölümüne ilişkin detaylar ve ortaya atılan iddiaların doğruluğu araştırılmaya devam ediyor. Peki, Liam Payne ne zaman ve nasıl hayatını kaybetti? İşte ölümüne dair merak edilen tüm bilgiler...

LIAM PAYNE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Eski One Direction üyesi Liam Payne, Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşında olduğu bildirilen Payne'in ölüm haberi, polis tarafından doğrulandı. Olay, Palermo semtindeki Costa Rica Caddesi üzerinde bulunan bir otelde Çarşamba günü gerçekleşti.

Liam Payne ne zaman ve nasıl öldü?

LIAM PAYNE NASIL ÖLDÜ?

CNN'e verilen polis açıklamasına göre, Buenos Aires polisi Çarşamba öğleden sonra 14B Polis Karakolu'na gelen bir 911 çağrısıyla harekete geçti. İhbar, uyuşturucu veya alkolün etkisi altında olduğu düşünülen saldırgan bir adam hakkında yapıldı. Polisin otele gelmesi üzerine yaşanan trajedinin ardından, bu kişinin Payne olup olmadığı açıklamada netleştirilmedi. Olaydan kısa süre önce, Payne'in Arjantin'de eski grup arkadaşı Niall Horan'ın 2 Ekim'deki konserine katıldığına dair sosyal medyada görüntüler paylaşılmıştı.

İlgili Haberler
Liam Payne kimdir? Liam Payne kaç yaşında, nereli?Liam Payne kimdir? Liam Payne kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

One Direction Soğuk Haber Liam Payne Ünlüler 3-sayfa Magazin Müzik

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

 Kara kış geldi, sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Kara kış geldi! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

 Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı
Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liam Payne ne zaman ve nasıl öldü? One Direction Liam öldü mü? Liam Payne neden öldü, intihar mı etti? LIAM PAYNE ÖLÜM ANI VİDEO Liam Payne balkondan mı düştü? Liam Payne kimdir? Liam Payne kaç yaşında, nereli? Resmi Gazete bugün (17 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek kaç yaşında, nereli? Umut Akyürek hayatı ve biyografisi! Gaziantep elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Şahinbey, Nurdağı, Nizip elektrik kesintisi listesi Umut Akyürek kızı Melek Bal Ertuğrul'dan şiddet mi gördü? Umut Akyürek kızı Melek Bal Ertuğrul kim? Bursa elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 17-18 Ekim Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.