Öğrenciler, LGS yüzdelik diliminin ne anlama geldiğini merak ediyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlayacak. Bu nedenle, yüzdelik diliminin ne anlama geldiği araştırılıyor. Öğrenciler, LGS tercihlerini yüzdelik dilime göre yapıyor. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir? Yüzdelik dilim ne anlama gelir? Yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yüzdelik dilim, öğrencinin sınavda elde ettiği başarıya göre diğer öğrenciler arasındaki sıralamasını gösterir. Yüzdelik dilim, öğrencinin sınav sonucuna göre Türkiye genelinde kaçıncı yüzde diliminde yer aldığını belirtir.

YÜZDELİK DİLİM NE ANLAMA GELİR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin sınav sonucunu daha anlaşılır hale getiren bir ölçüdür. Örneğin, %5'lik dilimde yer alan bir öğrenci, sınava giren öğrencilerin en başarılı %5'i arasında yer alıyor demektir. Bu, öğrencinin LGS sınavında gösterdiği performansa göre sıralamasını ifade eder.

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim, şu şekilde hesaplanır:

Öğrencinin Sıralaması: Öğrencinin sınavda aldığı puanla elde ettiği Türkiye genelindeki sıralaması.

Toplam Öğrenci Sayısı: Sınava giren toplam öğrenci sayısı.