LGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

Tercihlerin son gününe yaklaşırken, "Lgs tercihleri son gün ne zaman?" sorusu Google'da en çok arananlar arasında yer alıyor. Adaylar tercih işlemlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabiliyor. Ancak tercih sürecinin son günü yaklaşıyor ve son dakikaya kalmak istemeyen adaylar erken başvuru yapmayı tercih ediyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman sona erecek? Son başvuru tarihi ve tercih işlemleriyle ilgili bilinmesi gereken detaylar haberimizde...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 LGS sınav sonuçlarının 11 Temmuz'da açıklanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı lise tercih takvimini duyurdu. LGS tercih dönemi, 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS 2025 TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

LGS tercihleri 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü başladı ve 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek.

LGS tercihleri ne zaman bitiyor

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden online olarak yapabiliyor veya okul müdürlüklerinden destek alarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tercih yapacak öğrenciler, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullardan en fazla 10, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan ise en fazla 5 tercih yapabilecek. Ayrıca, pansiyonlu okullardan 5 okul tercih edilerek toplamda 20 tercihe kadar başvuru yapılabiliyor.

OKULLARIN KONTENJANLARINA NEREDEN ULAŞILIR?

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor. Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

LGS tercihleri ne zaman bitiyor

LGS'YE GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunda. Merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.