LGS tercihler ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nereden, nasıl yapılacak?

Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı. Hayalindeki lise için yarışan 1.2 milyon öğrenci ve ailesinin tercih telaşı da böylece başlamış oldu. Peki, LGS tercihler ne zaman başlayacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı. Hayalindeki lise için yarışan 1.2 milyon öğrenci ve ailesinin tercih telaşı da böylece başlamış oldu. LGS puanıyla Anadolu, fen, proje uygulayan ortaöğretim kurumları gibi az sayıda okula girilebilecek. Bu okulların geçen yıl toplam kontenjanı 206 bin 414'tü. Bu yıl ise 8. sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci sınava başvurdu. Bu durumda öğrencilerin yaklaşık yüzde 20'si LGS puanıyla alan devlet okullarından birine girebilecek.

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS sonuçları belli oldu. Öğrenciler, LGS sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı sisteminden kontrol edebilirler.

LGS SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI (LİNK)