LGS TERCİH SONUCU SORGULA! LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

LGS TERCİH SONUCU SORGULA! LGS tercih sonuçları açıklandı mı?
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LGS tercih sonuçları açıklandı mı sorusu, binlerce öğrencinin ve velinin gündeminde yer alıyor. 2025 LGS yerleştirme sürecinin en kritik aşamasına gelinirken, "LGS tercih sonucu sorgula" ifadesiyle internet aramaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu merakla bekleniyor.

2025 yılı LGS yerleştirme takvimine göre LGS tercih sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı 4 Ağustos tarihinde netlik kazanacak. Öğrenciler, "LGS tercih sonucu sorgula" işlemini meb.gov.tr üzerinden yapabilecek. Sonuçların açıklanacağı saat konusunda ise çeşitli beklentiler bulunuyor. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tercih süreci 14–24 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Öğrenciler, yaptıkları tercihlerin sonuçlarını öğrenmek için gözlerini meb.gov.tr'ye çevirdi.

LGS TERCİH SONUCU SORGULA! LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

LGS TERCİH SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle "LGS tercih sonucu sorgula" ekranı üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek. MEB'in ana sayfasında yayımlanacak olan sonuç ekranı, aynı zamanda e-Okul ve e-Devlet üzerinden de erişime açılacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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