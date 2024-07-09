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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan tercihlerin sonuçları merakla bekleniyor. 2024 LGS tercih sürecinin ne zaman sona ereceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ), Türkiye'de ortaokul öğrencilerinin liselere yerleşebilmesi için yapılan merkezi bir sınavdır. Öğrenciler, LGS tercih sonuçlarını merak ediyor. MEB tarafından düzenlenen LGS'nin ne zaman açıklanacağı ve tercihlerin ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılı LGS tercih sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?

LGS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

LGS tercihleri ise 17 Temmuz 2024 saat 17:00'de sona erecek?. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjan listeleri yayımlanacak ve 6-14 Ağustos 2024 tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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