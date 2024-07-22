LGS TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı? LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Lgs yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. MEB Lise tercih ve yerleştirme takvimini yayınladı. Öğrenciler, lise yerleştirme sonuçlarının tarihini araştırıyor. LGS tercih ve yerleştirme takvimi haberimizde yer alıyor. Peki, 2024 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. 22 Temmuz (Bugün) içerisinde LGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

MEB tarafından LGS tercih sonuçlarının açıklanacağının duyurulmasının ardından meb.gov.tr üzerinden TC kimlik numarası ve Doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sorgulama işlemi açılan ekran üzerinden kolayca yapılabilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI

LGS MEB LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı