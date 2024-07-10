LGS TERCİH SONUÇLARI 2024 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih kılavuzu!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak ve LGS tercih kılavuzu öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS sınavına giren 8. sınıf öğrencileri, istedikleri liseye yerleşmek için tercih yapıyor. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacaklar. Kayıt alanından en fazla 5 okul seçebilirler ve bu okulların ilk 3'ü kayıt alanından olmak zorundadır. Aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilir. Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, isterlerse Merkezi Sınav ile öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul ve Pansiyonlu Okullar tercih ekranından en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercih edebilirler.

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