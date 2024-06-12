LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR 2024? LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı!

Lgs SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR 2024? Sorusu, sınavın tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edildi ve internet üzerinde arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR 2024? LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı! İşte merak edilen detaylar...

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR 2024?

LGS sınavının sonuçları 'meb.gov.tr' ile 'sonuc.meb.gov.tr' adreslerinden öğrenilebilmektedir. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz yıllardaki LGS sınavının sonuçlarına ilişkin, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezî ve yerel yerleştirme sonuçlarını 'meb.gov.tr' ile 'sonuc.meb.gov.tr' internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun." açıklamasını yapmıştı.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler ve veliler, sınav soruları ve cevap anahtarına MEB'in resmi web sitesinden erişebilirler. Ayrıca, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu. MEB tarafından yapılan duyuruya göre, 2 Haziran'da gerçekleşecek sınavın sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.