LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 8. sınıf öğrencileri için LGS sınavına katılan öğrenci sayısı 1 milyon 38 bin 192 olarak belirlendi. İki oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından sorular ve cevaplar erişime açıldı, ancak öğrencilerin merakla beklediği LGS sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belirlenmedi. LGS 2024 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bekleyiş devam ediyor. LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! İşte merak edilenler...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuç ekranı henüz açılmadı, ancak sınavın ardından bekleyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) yakından takip ediyor. Sınav takvimine göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi.

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için belirlenen tarih açıklandı. Buna göre, LGS sınav sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler, sonuçların öğle saatlerinde erişime açılmasını bekliyor olacaklar.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Bu kılavuz, öğrencilerin tercih yapacakları liseler ve yerleştirme süreciyle ilgili detaylı bilgileri içerecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte liselere yerleştirme süreci resmen başlayacak, öğrenciler tercihlerini belirleyecek ve yerleştirme işlemleri başlatılacak.