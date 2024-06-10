Üye Girişi
Haberler

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! 2024 yılına ait LGS sınav sonuçları merakla bekleniyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair tarih bilgisi merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 8. sınıf öğrencileri için LGS sınavına katılan öğrenci sayısı 1 milyon 38 bin 192 olarak belirlendi. İki oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından sorular ve cevaplar erişime açıldı, ancak öğrencilerin merakla beklediği LGS sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belirlenmedi. LGS 2024 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bekleyiş devam ediyor. LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! İşte merak edilenler...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuç ekranı henüz açılmadı, ancak sınavın ardından bekleyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) yakından takip ediyor. Sınav takvimine göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA!

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için belirlenen tarih açıklandı. Buna göre, LGS sınav sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler, sonuçların öğle saatlerinde erişime açılmasını bekliyor olacaklar.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Bu kılavuz, öğrencilerin tercih yapacakları liseler ve yerleştirme süreciyle ilgili detaylı bilgileri içerecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte liselere yerleştirme süreci resmen başlayacak, öğrenciler tercihlerini belirleyecek ve yerleştirme işlemleri başlatılacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

LGS Sonuçları LGS Gündem Eğitim Haberler

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

 Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

 Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Bakmadan Geçme

GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title