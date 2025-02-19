Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) 2025 sınavı ne zaman yapılacak? Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği LGS 2025 sınav tarihi 15 Haziran 2025 olarak açıklandı. Sınav başvurularıyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmasa da, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mart ayı içerisinde başvuruların başlaması bekleniyor. Peki, LGS ne zaman, başvurular başladı mı? LGS başvuru tarihi 2025!

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav, her yıl olduğu gibi iki oturum halinde gerçekleşecek.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 LGS sınavı, 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacaktır. Başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, Mart ayı içerisinde başvuruların alınması beklenmektedir.

LGS KAÇ OTURUMDAN OLUŞUYOR?

Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanacaktır. Birinci oturum saat 09:30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek; ikinci oturum ise 11:30'da başlayacak ve 80 dakika sürecektir. Sözel oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru; sayısal oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacaktır.