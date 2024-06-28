LGS genel yüzdelik dilim nedir? Genel yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? Lise tercihinde hangi yüzdelik dilimi kullanılacak?

Lgs (Liselere Geçiş Sistemi) genel yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki sıralamasını ifade eder ve öğrencinin sınavda gösterdiği başarıya göre diğer öğrenciler arasındaki konumunu belirler.Öğrenciler, genel yüzdelik diliminin nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki, LGS genel yüzdelik dilim nedir? Genel yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? Lise tercihinde hangi yüzdelik dilimi kullanılacak?

LGS GENEL YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Öğrenciler, LGS genel yüzdelik dilimlerine göre tercih edebilecekleri okulları belirler.

LİSE TERCİHİNDE HANGİ YÜZDELİK DİLİM KULLANILACAK?

Tercih yaparken öngörü olması amacıyla baktığımız okulların 2024 yılı taban yüzdelik dilimleri genel yüzdelik dilimdir ve merkezi yerleştirmede iller arası hareketlilikte olabileceği için genel yüzdelik dilim kullanılmalıdır.

EN FAZLA KAÇ TERCİH YAPILACAK?

2 Haziran Pazar günü 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılımıyla gerçekleşen LGS sınavı için sonuç maratonu sona erdi. Yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam- devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.