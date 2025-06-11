Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ne zaman yapılacağını resmi olarak duyurdu. Adaylar "LGS bu hafta sonu mu?" sorusuna yanıt ararken, tarih ve oturum saatleri de netleşti. Sınav günü öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, bu bilgileri yakından takip ediyor. Peki, LGS bu hafta sonu mu? LGS cumartesi mi, pazar mı?

LGS BU HAFTA SONU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Bu duyuruyla birlikte "LGS bu hafta sonu mu?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. Sınav, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak iki oturum halinde uygulanacak.

1. Oturum (Sözel Bölüm):

Tarih: 15 Haziran 2025 Pazar

Saat: 09:30

Süre: 75 dakika

Dersler: Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil

Soru Sayısı: Toplam 50

2. Oturum (Sayısal Bölüm):

Saat: 11:30

Süre: 80 dakika

Dersler: Matematik ve Fen Bilimleri

Soru Sayısı: Toplam 40

ÖĞRENCİLER DİKKAT!

Sınav öncesinde fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı) bulundurmak zorunludur. Öğrencilerin sınavdan en az 1 saat önce sınav yerlerinde olması tavsiye edilir. LGS'ye katılacak tüm öğrencilere başarılar diliyoruz!

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