LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR! 2025 kontenjanlar açıklandı mı? MEB kontenjan sorgulama ekranı!

Lgs boş kontenjanlar belli oldu mu? LGS 2025 boş kontenjanlar ve taban puanlar listesi, öğrencilerin ek tercih sürecinde en doğru okulu seçebilmeleri için büyük önem taşıyor. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra MEB, boş kalan kontenjanları ve ilgili taban puanları duyuracak. Böylece öğrenciler, hangi okullarda şansları olduğunu görebilecek. Peki, LGS 2025 boş kontenjanlar açıklandı mı, taban puanlar belli oldu mu? İşte detaylar...

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR BELLİ OLDU MU?

Her yıl olduğu gibi 2025 LGS yerleştirme sürecinde de boş kontenjanlar ve taban puanlar, MEB'in resmi açıklamasıyla kesinlik kazanacak. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından açıklanan bu veriler, öğrencilerin ek tercih döneminde yol haritası olacak.

