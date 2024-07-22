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LGS 2024 TERCİH SONUÇ EKRANI | LGS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

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LGS 2024 tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını bekliyorlar. Bu konuda resmi açıklamaları takip edin.

Lgs yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. MEB Lise tercih ve yerleştirme takvimini yayınladı. Öğrenciler, lise yerleştirme sonuçlarının tarihini araştırıyor. LGS tercih ve yerleştirme takvimi haberimizde yer alıyor. Peki, 2024 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları açıklandı.

LGS 2024 TERCİH SONUÇ EKRANI | LGS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

MEB tarafından LGS tercih sonuçlarının açıklanacağının duyurulmasının ardından meb.gov.tr üzerinden TC kimlik numarası ve Doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sorgulama işlemi açılan ekran üzerinden kolayca yapılabilecek.

LGS 2024 TERCİH SONUÇ EKRANI | LGS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

LGS MEB LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü LGS Tercih LGS Gündem Eğitim Haberler

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