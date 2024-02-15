LGS 2024 ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ YAYINLANDI MI? LGS sayısal - sözel soru ve çözümleri nerede? TIKLA ÖĞREN!

Milyonlarca öğrenci liseye hazırlık sürecinde. Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videoları yayınlandı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kitapçıklara bakanlığın internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Sayısal 2024 LGS örnek sınav soruları yayınlandı mı? Sözel 2024 LGS sınav soruları yayınlandı mı? İşte LGS örnek sınav soruları ve cevapları…

LGS ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ YAYINLANDI MI?

Yeni eğitim öğretim yılında liseye geçiş yapacak öğrencilerin gireceği merkezi sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler soru kitapçıklarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşabilecek. Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri alanlarından 10'ar soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplamda 45 soru var.

LGS SORULARI NEYE GÖRE HAZIRLANIYOR?

Örnek sorular, 8'inci sınıf müfredatı konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı. Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçmek için hazırlandı. LGS örnek soruları ve sorunların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalından izlenebilir.

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SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN