LGS 2. nakil tercihleri 2025 ne zaman başlıyor?

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yapılan merkezi sınavın ardından tercih sonuçları açıklandı. 4 Ağustos 2025'te ilan edilen yerleştirme sonuçlarıyla birlikte öğrenciler için nakil süreci de resmen başlamış oldu. İlk yerleştirmede arzu ettiği okula yerleşemeyen adaylar için bu ek yerleştirme dönemi kritik bir rol oynuyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da boş kalan kontenjanlara yönelik iki aşamalı nakil uygulaması devreye alınacak ve öğrenciler tercihlerini yeniden güncelleyebilecek. LGS nakil tercihleri ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. LGS nakil tercihleri ne zaman başlıyor?

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS yerleştirmelerine ilişkin ikinci aşama yani nakil takvimini kamuoyuyla paylaştı. Boş kalan kontenjanlara yerleştirme işlemleri, iki ayrı nakil dönemi şeklinde gerçekleştirilecek. İlk nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. Bu sürecin sonuçları ise 8 Ağustos 2025'te açıklanacak. İkinci nakil dönemi ise 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar bu tarihler arasında tercihlerini güncelleyebilecek ve yerleştirme sonuçları 14 Ağustos 2025'te ilan edilecek. Nakil dönemleri, ilk tercihlerde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor.

LGS 2. NAKİL KONTENJANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

2025 yılında merkezi sınavla öğrenci kabul edecek okulların kontenjan bilgileri ve 2024 yılı yerleşen öğrencilerin yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler, e-Okul aracılığıyla hem okulların kontenjanlarına hem de geçtiğimiz yıl en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaşabiliyor. Bu veriler, adayların kendi başarı sıralamalarıyla okulların geçmiş yıl başarı seviyelerini karşılaştırarak daha sağlıklı ve bilinçli tercih yapmalarına olanak sağlıyor.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarına kayıtlar otomatik sistem üzerinden yapılmaktadır. Bununla birlikte, velilerden belirlenen bazı belgeleri okul yönetimine teslim etmeleri istenmektedir.

Gerekli Belgeler: