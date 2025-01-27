Levent Üzümcü kimdir, kaç yaşında? Levent Üzümcü nereli, hangi dizilerde oynadı?

Levent Üzümcü kimdir, kaç yaşında? Levent Üzümcü, 1996 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yaparken, Gezi olaylarındaki duruşu ve Sosyalist Enternasyonal'de yaptığı konuşma nedeniyle Mayıs 2015'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve Ağustos 2015'te görevinden ihraç edildi. Oyuncu Levent Üzümcü'nün hayatı…

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?

Levent Üzümcü, 6 Temmuz 1972 yılında İzmir'de doğdu. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, aynı zamanda siyasetçi. İstanbul Halk Tiyatrosu ve Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun kurucusudur.

Yunanistan göçmeni bir ailede dünyaya gelen Üzümcü, ilkokulu Karşıyaka Aydoğdu İlkokulu'nda, liseyi ise İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro Oyunculuğu eğitimi aldı. Ayrıca Los Angeles Film Okulu'nda Oyuncu Yönetmenliği üzerine eğitim gördü.

2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinde "Cem Onaran" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Oyunculuğun yanı sıra Türkmax'ta yayınlanan Akıl Şampiyonu adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlendi.

1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmaya başlayan Üzümcü, 2015 yılında Gezi olayları sırasındaki duruşu ve Sosyalist Enternasyonal'deki konuşması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve Ağustos 2015'te görevinden ihraç edildi. Aynı yıl, Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunundaki performansıyla Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" seçilmişti.

Siyasi kariyerine 2019 yılında CHP'den Şişli Belediye Meclisi üyesi seçilerek başladı. 2019-2023 yılları arasında Şişli Belediyesi Kültür ve Sanat Komisyonu başkanlığı görevini yürüttü.

Mart 2020'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na geri döndü. Ağustos 2024'te İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni olarak göreve getirildi.

Ada ve Batu adında iki çocuğu bulunan Levent Üzümcü, yaklaşık 20 yıl boyunca psikolojik danışman Ebru Tuay ile evli kaldı.

2023 yılında Sosyalist Güç Birliği'nin kuruluş açıklamasına imza atan 226 önemli isim arasında yer aldı.

Tiyatro Çalışmaları

Bir Yaz Gecesi Rüyası

Tehlikeli İlişkiler

Hayvan Çiftliği

İstibdat Kumpanyası

Vişne Bahçesi

Anlatılan Senin Hikayendir

Filmler:

Beyza'nın Kadınları (2005)

Abimm (2009)

Bilmemek (2019)

Kimya (2021)

Elif Ana (2022)

Diziler:

Avrupa Yakası (2004-2009) - Cem Onaran

Şen Yuva (2010) - Münir

Harem (2012-2013) - Küçük Esat

Komedi Türkiye (2015) - Levent

Ödülleri

2015: Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Bir Yaz Gecesi Rüyası ve İstibdat Kumpanyası)