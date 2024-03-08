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Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı olan Levent Koç hakkında merak edilenler. Levent Koç'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler detaylı olarak inceleniyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Ankara Haymana Belediye Başkan adayı ise Levent Koç oldu. Levent Koç kimdir? Levent Koç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

LEVENT KOÇ KİMDİR?

Levent Koç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara ili Haymana ilçesi belediye başkan adayıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Levent Koç Haymana Ankara 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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