Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı nereli? Detaylar haberimizdedir…

LEVENT ÇAĞLANCI KİMDİR?

Levent Çağlancı, ilkokuldan mezun olduktan sonra 2005 yılında Polatlı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Ardından 2005-2009 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı'nda tamamladı. Doktorasını ise 2019-2023 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı'nda tamamladı. Ankara Barosu'na bağlı stajyer avukatlık yaptığı 2010-2011 yılları arasında kendi avukatlık firmasını kurarak serbest avukatlık yapmıştır. 2012-2018 yılları arasında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nda Hukuk Uzmanı olarak görev aldı. Daha sonra 2018-2023 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı'nda uzman olarak görev yaptı. Levent Çağlancı, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.