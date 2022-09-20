Sağlığımızı olumsuz etkileyen birçok faktör vardır. Bazen dış etkenler bazen de genetik olarak aldığımız hastalıklar yaşamımızı kötü etkiler. Bu hastalıklardan biri ise Lenfoma'dır. Peki, Lenfoma nedir? Lenforma tedavisi var mı? Lenfoma belirtiler nedir?

Hayatımızda kanser ile mücadele eden birçok kişi vardır. Birden fazla çeşidi olan kanser türü vardır. Bunlardan bir tanesi de Lenfoma'dır. Lenf kanseri olarak da bilinen hastalığın ne olduğu merak ediliyor. Sıklıkla aratılan Lenfoma nedir? Lenfoma tedavisi var mı? Lenfoma belirtiler nedir?

LENFOMA NEDİR?

Vücudumuzun savunma hücrelerinin yani lenfositlerin kontrolsüz şekilde gelişmesi nedeniyle oluşan bir kanser türüdür. Lenf bezlerinde sıklıkla görülmektedir. Lenf bezleri savunma mekanizmamızın en önemli etkenidir. Enfeksiyon kaptığımız zaman lenf bezlerinde büyürler. Normal enfeksiyonda hastalık sonrası normal boyutlara döner fakat lenfoma olduğunda boyut büyümeye devam eder ve lenfoma gerçekleşir. Lenfoma, lenf bezi kanseridir. Hastalık, genellikle lenf bezlerinden ve bazen de herhangi bir organdan köken alan heterojen bir grup kanser türüdür. Lenf bezi kanserleri Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfoma olmak üzere iki alt tiptir. Bunların da kendi içinde çok sayıda alt grupları bulunmaktadır. Çoğu zaman grip gibi belirtiler gösteren lenfoma, erken teşhis ve gerekli tedavilerin uygulanması halinde tamamen iyileşme sağlanan bir kanser türü olduğu için lenfoma konusunda bilinçlenmek son derece önem arz etmektedir. Genetik, immünsupresyon, çevresel faktörler, infeksiyöz ajanlar (viruslar, bakteriler) kimyasal ve fiziksel ajanlar, radyasyon, kemoterapi, kollajen doku hastalıkları, bağışıklık sistemi bozulması ve bağışıklık sistemi hastalıkları lenfoma gelişme riskini artırmaktadır. Lenf bezesinde büyüklük (boyun, koltuk altı, kasık vb), vücutta 38 derece ve üzerinde ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, ciltte kaşıntı, halsizlik, yorgunluk, düşkünlük ve tutulan organa ait herhangi bir belirti görülebilir.

LENFOMA BELİRTİLERİ NEDİR?

Büyüyen lenf bezleri

Sebepsiz Ateş

Kilo kaybı

Geceleri terleme

Yorgunluk

Öksürük ve göğüs ağrısı

Kaşıntı ve şişlik

Bu belirtiler her hastalıkta görülebileceği için kesin olarak lenfoma denemez bu nedenle belirtiler geçmediği takdirde uzman doktora başvurarak en doğru teşhisi koyabilirsiniz.

LENFOMA TEDAVİSİ VAR MI?

Lenfoma tedavisinde eskiden sıklıkla hastane ortamında damardan verdiğimiz ilaç dönemi artık yerini evde, işyerinde ağız yoluyla alınabilen ilaç dönemine bırakıyor. Yani artık bazı lenfoma tiplerinde yeni bir döneme giriyoruz. Bazı lenfoma hastalarını artık ağızdan alınan haplarla yüksek başarı oranları ile tedavi ediyoruz. "Akıllı ilaçlar" dediğimiz moleküller sayesinde yan etkilerin çok azaldığı ancak etkinliğin bir o kadar arttığı yeni bir tedavi dönemindeyiz.

Pek çok hastalıkta olduğu gibi lenfomada da kök hücreler ve genetik çalışmalar umut verici düzeyde devam etmektedir. Genel hastalıktan ziyade hasta bazlı tedaviler gündemde olacaktır. Artık bireyselleştirilmiş tedavi çağındayız. Hastanın ve hastalığının fotoğrafını çekip ona göre tedavi planlama şansımız var.

Lenfoma; aynı tip ve evreye sahip hastalar arasında bile belirgin farklılıkların görüldüğü heterojen bir hastalık grubudur. Hastaya doğru tedaviyi, doğru dozda, doğru zaman ve sıklıkta vermek asıl hedef olmalıdır.Bu bağlamda "bireyselleştirilmiş tedavi" dediğimiz daha güvenli, daha etkin ilaç ve tedavilerin hastanın genotipi ve bireysel gereksinimine göre verilmesi hedeflenmelidir. Lenfoma tedavisinde yaşam süresi için en önemli göstergelerden biri ilk aylarda aldığı ilaçların toplam dozudur. Bu bağlamda uygun aralıklarda (iki, üç hafta) yeterli dozda (önerilen doz) ilaç almak gereklidir. Bu nedenle iki veya üç hafta aralıklarla verilen tedavi sürelerini tıbbi zorunluluk olmadıkça geciktirmemeye gayret edilmelidir. Tedavide amaç ya yaşam süresini uzatmak ya da yaşam kalitesini artırmaktır. Bu bağlamda Türk tıbbında çok ileri düzeydeyiz. Hastalığın tedavisi için gerekli her türlü ilaca ve destek tedavilerine ulaşmak mümkün. Bazı batı ülkelerinde geri ödemede olmayan ilaçlara dahi ülkemizde makul sürede ulaşabiliyoruz.

Lenfoma tedavisinde hastalara psikolojik destek her kanser tedavisinde olduğu gibi önemli ve gerekli. Psikolojik destek alan hastalar daha umutlu yaşadıkları ve hayata daha olumlu baktıkları için hastalığın tedavisinde başarı şansı da artıyor. Çünkü psikolojik olarak güçlü olan hastalar hem tedaviye daha uyumlu hem de kendilerine ve sağlıklarına daha özenli yaklaşıyor. Öte yandan psikolojik destek tedavileri immün (bağışıklık)sistemi güçlendirmekte, tedaviye uyumu artırmakta ve tedavinin başarısını artırmakta ve sonuçta kanseri yenmede önemli olmaktadır.