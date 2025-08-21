Laz Vampir Tirakula konusu nedir? Laz Vampir Tirakula oyuncu kadrosunda kimler var?

Vampir efsanesini Karadeniz mizahıyla birleştiren yapım, "Laz Vampir Tirakula konusu nedir?" sorusunu gündeme taşıdı. Fantastik unsurlarla komedi türünü bir araya getiren filmde, Laz şivesiyle konuşan bir vampirin başına gelen olaylar ekranlara taşınıyor. Peki, bu farklı yapımda izleyicileri neler bekliyor? "Laz Vampir Tirakula oyuncu kadrosunda kimler var?" sorusu da en az konusu kadar merak ediliyor. Başrolde Levent Sülün'ün yer aldığı filmde, Wilma Elles ve Alp Korkmaz gibi tanınmış isimler de dikkat çekiyor. İşte filmle ilgili tüm detaylar...

LAZ VAMPİR TİRAKULA KONUSU NEDİR?

Filmde, Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet'in hançerini ele geçirmek isteyen efsanevi vampir Drakula, yüzyıllar sonra İstanbul'da tekrar dirilir. Ancak işler planladığı gibi gitmez çünkü girdiği beden, Karadenizli taksici Dursun'a aittir. Bu bedende kontrolü sağlayamayan Drakula, Laz şivesiyle konuşmak zorunda kalır ve artık adı "Tirakula" olarak anılmaya başlar.

LAZ VAMPİR TİRAKULA OYUNCU KADROSU

Filmin başrolünde Levent Sülün, vampirin bedenine giren Laz taksiciyi canlandırıyor. Wilma Elles ise vampirin karısı Elizabeth karakterine hayat veriyor. Vampir avcısı Koçoğlu rolünde ise Alp Korkmaz yer alıyor.

Ayrıca filmde Meral Kaplan (Myra), Veysel Diker (Ferdinand), Ebru Kaymakçı (Emine), Serkan Genç (Ramar), Tuğba Melis Türk (Mine), Emin Gümüşkaya (Cinli Cemal), Alparslan Özmol ve Süleyman Yağcı gibi tanınmış oyuncular da bulunuyor.