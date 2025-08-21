Laz Vampir Tirakula konusu nedir? Laz Vampir Tirakula oyuncu kadrosunda kimler var?

Laz Vampir Tirakula konusu nedir? Laz Vampir Tirakula oyuncu kadrosunda kimler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Laz Vampir Tirakula konusu nedir? Son yıllarda en çok merak edilen yerli komedi filmleri arasında yer alan "Laz Vampir Tirakula", vampir temasını absürt mizahla harmanlayan özgün yapısıyla dikkat çekiyor. Filmin hem konusunu hem de oyuncu kadrosunu merak eden sinemaseverler, "Laz Vampir Tirakula konusu nedir?" ve "Laz Vampir Tirakula oyuncuları kimler?" sorularına yanıt arıyor.

Vampir efsanesini Karadeniz mizahıyla birleştiren yapım, "Laz Vampir Tirakula konusu nedir?" sorusunu gündeme taşıdı. Fantastik unsurlarla komedi türünü bir araya getiren filmde, Laz şivesiyle konuşan bir vampirin başına gelen olaylar ekranlara taşınıyor. Peki, bu farklı yapımda izleyicileri neler bekliyor? "Laz Vampir Tirakula oyuncu kadrosunda kimler var?" sorusu da en az konusu kadar merak ediliyor. Başrolde Levent Sülün'ün yer aldığı filmde, Wilma Elles ve Alp Korkmaz gibi tanınmış isimler de dikkat çekiyor. İşte filmle ilgili tüm detaylar...

LAZ VAMPİR TİRAKULA KONUSU NEDİR?

Filmde, Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet'in hançerini ele geçirmek isteyen efsanevi vampir Drakula, yüzyıllar sonra İstanbul'da tekrar dirilir. Ancak işler planladığı gibi gitmez çünkü girdiği beden, Karadenizli taksici Dursun'a aittir. Bu bedende kontrolü sağlayamayan Drakula, Laz şivesiyle konuşmak zorunda kalır ve artık adı "Tirakula" olarak anılmaya başlar.

Laz Vampir Tirakula konusu nedir? Laz Vampir Tirakula oyuncu kadrosunda kimler var?

LAZ VAMPİR TİRAKULA OYUNCU KADROSU

Filmin başrolünde Levent Sülün, vampirin bedenine giren Laz taksiciyi canlandırıyor. Wilma Elles ise vampirin karısı Elizabeth karakterine hayat veriyor. Vampir avcısı Koçoğlu rolünde ise Alp Korkmaz yer alıyor.

Ayrıca filmde Meral Kaplan (Myra), Veysel Diker (Ferdinand), Ebru Kaymakçı (Emine), Serkan Genç (Ramar), Tuğba Melis Türk (Mine), Emin Gümüşkaya (Cinli Cemal), Alparslan Özmol ve Süleyman Yağcı gibi tanınmış oyuncular da bulunuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Valilik'ten kritik talimat
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi

Kanlı plan için ilk adım atıldı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek

Zincir marketlerde yeni dönem! Cumhur Reyonu projesi geliyor
İTÜ'lü profesör, İstanbul depremi için tarih verdi: Tsunami riski de var

İTÜ'lü profesör, büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti

17 yaşındaki Yağmur'u öldüren sözleşmeli erden pişkin savunma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle

Kerem Aktürkoğlu'ndan olay hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.