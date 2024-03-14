Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli?
Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Gönen Belediye Başkan adayı olan Latif Fidan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Latif Fidan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
LATİF FİDAN KİMDİR?
Latif Fidan, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Gönen Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan işletmecidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.