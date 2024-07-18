Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi, çocuğu var mı? İşte Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile ilgili merak edilen tüm detaylar bu haberde…

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya gelmiştir. Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızıdır. Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirmiş, ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca, CHP Gençlik Kolları'nda aktif olarak çalışmıştır. Şuan da ise Çeşme Belediye Başkanlığı görevini yapmaktadır.