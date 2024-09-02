KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı!

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları tamamlandı ve sonuçlar büyük bir merakla bekleniyor. Öğrenciler, KYK'nın 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip ve 6. tip yurt kayıtları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek duyuruyu bekliyorlar.Sonuçlar, e-Devlet platformu üzerinden erişilebilecek ve öğrencilerin yurt yerleşim süreci bu tarihte netleşecek. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuruları 20 Ağustos tarihinde alınmaya başladı. Yurt başvurusu sonuçları, başvuruların 24 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından en geç Eylül ayının ilk haftasında erişime açılacak.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından kesin kayıt süreci başlayacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden tamamlanıyor. Başvuru sürecinde toplamda 9 adımdan oluşuyor.

KYK YURT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KYK yurt başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresinden öğrenebilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI